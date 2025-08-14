女優の筧美和子（31）が14日までに自身のインスタグラムを更新。南フランスを訪れた写真を公開した。「初めて訪れたサンレミと、以前一度訪れて大好きになったアルル」とつづった筧。サン＝レミ＝ド＝プロヴァンスとアルルでの写真を公開。カラフルなワンピース姿も披露した。現地での食事やマルシェの様子もアップし、「どちらもいいところだった〜。ゆったりのんびりしてて〜」と充実感を漂わせた。フォロワーからは「か