8月13日、新潟県長岡市の国道で正当な理由なくナンバープレートを折り曲げバイクを運転したとして、17歳の男子高校生が現行犯逮捕されました。道路運送車両法違反で現行犯逮捕されたのは、長岡市の男子高校生（17）です。男子高校生は8月13日午後2時すぎ、長岡市小国町の国道で、正当な理由なくナンバープレートを折り曲げ、ナンバーが見えにくい状態でバイクを運転しました。パトロール中の