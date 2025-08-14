タレントゆうちゃみ（古川優奈＝23）が14日、大阪・関西万博で行われた「わたしとみらい、つながるサイエンス展」のオープニングイベントに出演した。同イベントはEXPO「WASSE」で19日まで開催され、20を超える大学や研究機関が集結し、「つながる」をテーマに、「自分とつながる」「周囲とつながる」「社会とつながる」「地球とつながる」の4つのゾーンに、来場者の五感に訴えかけるような体験型ブースを展示している。大阪・関西