8月13日（水）日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」では、夏休みの特別企画として「名探偵コナンのトリック実際にやってみた大賞」を決定した。プレゼンターには、青木マッチョ（かけおち）、いぜん、エース（バッテリィズ）、タイムマシーン3号、とにかく明るい安村。ゲスト審査員には、末澤誠也（Aぇ! group）、野呂佳代が登場した。今回は、『名探偵コナン』の中で用いられるトリックの数々が実現可能なのか