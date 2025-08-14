筧美和子（31）が13日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」に出演。リスナーからのタレコミで、ある衝撃の事実を自白した。筧は、お笑いコンビ「紅しょうが」と互いのYouTubeチャンネルでコラボ。筧が熱望し、熊元プロレスがタンクトップ姿で料理を振る舞う企画「タンクトップキッチン」で大好物の春巻きを作ってもらった。動画の前編が紅しょうが側のチャンネルで、後編が筧側のチェンネルで2週間前に公開された。