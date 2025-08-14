ドル円は今日の安値更新後少し戻す＝東京為替 ドル円は午後に入って１４６．３４を付け、昼前に付けた安値を更新。その後少し戻して１４６円５０銭台推移。朝のベッセント財務長官発言を受けたドル売り円買いや株高一服での円買いなどが重石も、行き過ぎた動きには警戒感。 USDJPY 146.53