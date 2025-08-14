東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 雇用統計（7月）10:30 結果2.45万人 予想2.50万人前回0.1万人（0.2万人から修正）（雇用者数) 結果4.2% 予想4.2%前回4.3%（失業率) ※要人発言やニュース 特に目立った発言やニュースはありませんでした