駒木根葵汰と新原泰佑がダブル主演する10月1日スタートの『２５時、赤坂で Season２』（テレビ東京ほか／毎週水曜25時）より、キス寸前の様子を切り取ったドキドキ必至のメインビジュアルが公開。さらに、宇佐卓真、南雲奨馬、雛形あきこ、橋本淳、片山萌美らの続投や、新キャストとして中村まこと、夏生大湖らの出演が決定した。【写真】ドキドキ必至！キス寸前の様子を切り取ったメインビジュアル原作は、on BLUEで連載中