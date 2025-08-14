JR西日本など関西の鉄道会社11社が、2025年大阪・関西万博の開催を記念したコラボレーショングッズを発売します。今回のコラボレーションでは、参加する各社の鉄道車両や、大阪・関西万博のラッピングが施された列車をモチーフにした新商品が全13種類登場します。公式キャラクター「ミャクミャク」もデザインに取り入れた、万博ならではの特別なアイテム群。「会場内商品」と「一般販売商品」でデザインが異なるため、コレクター心