タレントの藤本美貴（40）が14日、東京・渋谷で、通信制高校のサポート校「中央高等学院」の相談委員長就任式に登壇した。モーニング娘。のメンバーとしてアイドル活動を経験し、現在は3児の母として家庭と仕事を両立する。鋭いコメントも人気で、親世代への共感力と子どもたちへの理解があるという点が起用理由となった。同校の相談委員長就任を受けて「いろんな子どもたち、ご家庭に寄り添ってくれる学校。私も同じように寄り添