岐阜県大垣市の学習塾の講師の男が、塾生の少女の体を触った疑いで逮捕されました。 【写真を見る】学習塾講師の男（31）少女2人の尻などを触った疑いで逮捕 父親が｢娘が授業中に体を触られた｣と通報 岐阜･大垣市 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、大垣市の塾講師、河村成泰容疑者31歳です。警察によりますと、河村容疑者はことし7月、塾生の少女2人の尻などを触るわいせつな行為をした疑いがもたれています。 ことし7月