セレッソ大阪は13日、ヨドコウ桜スタジアムで9月28日に行われるJ1第32節・京都サンガF.C.戦で「セレ女デー」を開催し、来場者先着1万2000名にホッケーシャツをプレゼントすると発表した。今年のホッケーシャツは、淡いピンクの水彩柄にガーリーなロゴをあしらったデザイン。当日はセレ女デーにちなんだイベントが実施される予定となっている。クラブは公式サイト上で「女性をはじめセレッソ大阪のファン・サポーターの皆様にお