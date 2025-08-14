スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド『ZAMST(ザムスト)』を展開する日本シグマックス株式会社は14日、サンフレッチェ広島の日本代表FW中村草太(22)とパートナーシップ契約を締結したことを発表した。中村は明治大時代に関東大学リーグ史上初の2年連続「得点王&アシスト王」に輝き、今季から広島に加入。ルーキーながらここまで公式戦34試合に出場し、10ゴール7アシストと活躍している。先月の東アジアE-1サッカー選手