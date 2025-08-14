◇第107回全国高校野球選手権第９日２回戦横浜-綾羽（2025年8月14日甲子園）第3試合で春王者の横浜（神奈川）が初出場の綾羽（滋賀）と対戦した。1-1の6回、先頭の3番・阿部葉太（3年）の打席で、相手左腕・藤田陸空（3年）の3球目の直球が抜け、頭部に当たるアクシデント。臨時代走が送られた。続く奥村頼人（3年）も右肘付近に死球を受け、無死一、二塁とすると、小野舜友（2年）の投前へのバントを藤田が三塁へ悪