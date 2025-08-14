タレントの藤本美貴が１４日、通信制高校をサポートする中央高等学院の相談委員長に就任し、都内で行われた任命式に出席した。元モーニング娘。の辻希美が８日に第５子を出産したばかり。藤本は「素晴らしいですよね。ＯＧラインでもくれました。『私事ではありますが、第５子を出産しました』と。ラインがわいてました」と満面の笑みで祝福した。辻は出産前に３児のママである藤本とタレント・横澤夏子がＭＣを務めるテレビ