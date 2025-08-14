８月９日の中京競馬４Ｒの馬場入場時に落馬負傷した幸英明騎手＝栗東・フリー＝が、右足のかかと骨折で、復帰まで２か月以上かかることが分かった。１４日、幸騎手と親交の深い西山茂行氏が自身のブログで明かした。この形での発表は、ＳＮＳ発信をしていない幸騎手からの要望であったことも明らかにしている。西山オーナーと幸騎手のコンビで、今年のエプソムＣを制したセイウンハーデス（牡６歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シル