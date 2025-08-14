キタニタツヤが、8月29日から31日の3日間にて開催される『YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation（R）』の全日程に出演することが発表された。 （関連：【画像】キタニタツヤ、『YouTube Music Weekend』出演スケジュール＆こんにちは谷田さん アーティスト写真） 同企画は、アーティストの撮り下ろしライブ映像やMVなどを一気にプレミア公開するもの。今年で3年目の出演となるキタニは、2