オーケーエムは一時ストップ高。この日午後２時ごろ、４～６月期連結決算を発表。売上高は前年同期比１９．８％増の２８億２６００万円、営業利益は同５２．０％増の４億６１００万円だった。これを好感した買いが集まっている。 過去に大量建造された高齢船舶の代替需要や世界的な物流量の増加に伴う新造船需要の高まりを背景に、造船向けの販売が堅調だった。ＬＮＧ（液化天然ガス）用バルブの収益性改