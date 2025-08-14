タレントの藤本美貴が１４日、通信制高校をサポートする中央高等学院の相談委員長に就任し、都内で行われた任命式に出席した。この日、元モーニング娘。の道重さゆみが東京・ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙで行われるコンサート「ＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２５『ＳＡＹＵＭＩＮＧＬＡＮＤＯＬＬ〜ＳＡＭＳＡＬＡ〜』」をもって、芸能界を引退する。藤本と道重は、モーニング娘。６期生の同期。藤本は「同期としてさみしいです