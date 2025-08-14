「モンブランラングドシャクッキー アソートメント」ゴディバ ジャパンは、秋季限定の焼き菓子を、8月20日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、およびゴディバ オンラインショップで期間限定販売する。「モンブランラングドシャクッキー アソートメント」は、栗のイラストが秋らしい華やかなパッケージに詰め合わせた、2種類のラングドシャクッキー。限定フレーバー「GODIVA モンブランラングドシャクッキー」は、風味豊か