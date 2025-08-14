ファイバーゲート [東証Ｓ] が8月14日後場(14:30)に決算を発表。25年6月期の連結経常利益は前の期比18.9％減の19.4億円になったが、26年6月期は前期比2.9％増の20億円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比13.6％減の4.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の16.4％→13.4％に低下した。 株探ニュース