レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は１３日（日本時間１４日）に敵地ヒューストンでのアストロズ戦に「５番・ＤＨ」で先発出場し、３打数１安打だた。打率２割６分。チームは１―４で敗れた。２カード連続負け越しで貯金１０となった。右腕ブラウンと３度対戦し。２回無死二塁はストレートの四球。１―２の４回一死無走者は２球続いたバックドアのナックルカーブを打たされ一ゴロ。６回一死二塁は初球のカットボールに詰