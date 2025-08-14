米ニューヨークポスト紙のＪ・ヘイマン記者が米スポーツメディア「ブリーチャーリポート」のポッドキャストに１４日に出演し、注目されるヤクルト・村上宗隆内野手の移籍先を予想。本命にマリナーズを挙げた。マリナーズは今夏のトレード期限で、Ｄバックスで３６本塁打していたＥ・スアレス三塁手を獲得している。同記者は「彼が再契約するとは思えない。マリナーズには資金がある。もちろん、彼らはこれまでにも日本人選手を