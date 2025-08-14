夏の甲子園大会第９日の１４日、第３試合に臨んだ横浜（神奈川）のアルプス席では、３年生の遠藤亮太郎さん（１８）が応援団の先頭に立ち、懸命にエールを送った。遠藤さんは、引退する６月末まで生徒会の一員として広報を担当。野球部をはじめとする部活動の紹介動画を撮影し、ＳＮＳで発信を続けてきた。「一致団結した部員のみんなを見て、同い年ながら刺激をもらい、野球部のファンになった」といい、優勝した今春の選抜大