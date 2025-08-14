柔道女子５２キロ級の東京五輪金メダリストでパリ五輪にも出場した阿部詩が１４日にＳＮＳを更新。夏を感じさせる無邪気なショットを披露した。阿部はインスタグラムを更新し「ｓｕｍｍｅｒ」とつづり、スイカにかぶりつこうとする写真を公開。ボーダーの長袖シャツとストライプの半ズボン姿を披露した。