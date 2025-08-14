パドレスは13日（日本時間14日）、敵地でのジャイアンツ戦に11－1で大勝。5連勝を飾ったチームは、この日敗れたドジャースに1ゲーム差をつけてナ・リーグ西地区の単独首位に躍り出た。15日（同16日）からは、ドジャースタジアムで直接対決となる首位攻防3連戦が控えている。 ■5連勝を飾り「これが我々の実力」 勢いが違う。パドレスは2回、5安打を集中させて相手先発・蠟緂威