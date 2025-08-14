ファブリカホールディングス [東証Ｓ] が8月14日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比7.4％増の2.9億円に伸び、通期計画の9.9億円に対する進捗率は29.3％に達し、4年平均の21.9％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の12.4％→11.7％に低下した。 株探ニュース