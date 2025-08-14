映画『ハリー・ポッター』シリーズに登場する、魔法動物たちが暮らす『禁じられた森』をテーマにした『ハリー・ポッター ショップ 原宿』が14日にオープン。開店を待ちわびるファンであふれかえりました。店内には、ホグワーツ魔法魔術学校の敷地内に広がる『禁じられた森』に住む、魔法動物・ヒッポグリフのバックビークのディスプレーや、映画に登場したアイテムなどに加え、映画内で登場人物たちが飲む『バタービール』なども販