能登半島沿岸を走る国道249号は大雨のため一部区間で通行止めとなっていましたが、土砂崩れが発生した珠洲市の道の駅「すず塩田村」近くのおよそ1.5キロを除いて14日午前、通行できるようになりました。国道249号は、今月10日からの大雨のため、地震後に隆起した海岸に道路を整備した区間などを中心に通行止めとなっていました。輪島市中心部と輪島市門前町を結ぶ中屋トンネルでは、出入口付近で土砂崩れが発生し通行止めが続いて