脱サラや独立をして、将来はカフェを開業したい方も多いでしょう。カフェを開業するには、どのような種類の資金がいくら必要なのでしょうか。この記事ではカフェ開業に必要な資金の目安、開業資金を抑える方法、資金が足りないときの対策法などについて解説します。※画像はイメージカフェ開業に必要な資金の種類と相場カフェの開業資金は、トータルで800万円〜1,500万円程度が目安です。各費用の詳細を見ていきましょう。○物件の