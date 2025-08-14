ガールズグループMADEINの最初のユニットMADEIN Sがデビューする。【写真】トヨエツの姪、セリナ8月14日18時、MADEIN Sは1stシングル『MADE in BLUE』をリリースする。MADEIN Sの新しい章を開く『BLUE』は通り過ぎる青春のなかの“青い”感情を盛り込んだ楽曲だ。アフロビートとディスコリズムのうえに神秘的なコード進行が加わり、幻想的で洗練された雰囲気を完成させ、過ぎ去った日々の悲しみと痛み、そして隠された本心まで、繊