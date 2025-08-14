元モーニング娘。でタレントの藤本美貴（40）が14日、都内で行われた『中央高等学院 相談委員長 就任式』に出席。アイドルになる前の悩みを明かした。【集合カット】さすが3児の母！学生からの相談を受けた藤本美貴学校生活で印象に残っていることをとわれた藤本は「高校1年生まで（学校に）行っていたのですが、アイドルになったときに通信制に通う子と、通わない子がいるのですが、『なかなか難しいからやめとけ』って言われ