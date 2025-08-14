プレミアリーグは現時点で海外で試合を開催することは考えていないようだ。13日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。イタリアとスペインのサッカー連盟は先月、海外でリーグ戦を開催する計画を発表し、現在はFIFA（国際サッカー連盟）とUEFA（欧州サッカー連盟）の許可を得るために申請をしている。これが認められれば、ラ・リーガのバルセロナとビジャレアルの一戦が12月にアメリカ・マイアミで、セリエAのミランとコモの