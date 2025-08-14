俳優の杉浦太陽が12日と13日に自身のアメブロを更新。妻でタレントの辻希美と次女が退院したことを報告した。12日に更新したブログで、杉浦は「ノンとベビちゃんが無事に退院しました おめでとう」と報告し「産院の皆様、お世話になりました！感謝しかありません 本当にありがとうございました」と感謝を述べた。続けて「ベビーフォトも可愛すぎて…手足も小さいなぁ」と次女の写真を公開。「そして、ようこそ我が家へ これで7人家