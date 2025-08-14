弁護士の亀井正貴氏が１４日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に出演。伊東市の田久保真紀市長が卒業証書を１９・２秒見せたと百条委員会で主張していることに「議長と副議長がチラ見せと認識している以上、チラ見せ」との考えを示した。この日は前日に行われた伊東市の百条委員会の様子を放送。田久保市長は、その中でチラ見せしたと言われている卒業証書は録音の記録から「１９・２秒」と訴え。チラ見せではないと主張している。こ