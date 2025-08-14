８月１６日の札幌５Ｒ・２歳新馬戦（芝１２００メートル）でデビュー予定のラスベガスサイン（牝２歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父シルバーステート）は、１３日の札幌ダートコースで３ハロン５３秒４―１１秒９をマーク。馬なりのままラストは目を見張る伸びを見せ、高い素質を示している。田中助手も「牝馬らしくピリッとしている。小柄で仕上がり早で新馬向き。ゲートが早くてテンからダッシュを利かせられるし、しまいも長く