◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日▽２回戦横浜―綾羽（１４日・甲子園）横浜（神奈川）は１点を追う４回から、２番手で来秋ドラフト上位候補の織田翔希（２年）がリリーフ。初球いきなり自己最速タイの１５２キロを計測し、聖地をどよめかせた。この回を無失点に抑えると、５回２死二塁のチャンスではバットで魅了した。中前に同点の適時打を放つと、次の初球でなんと二盗を成功させた。投げて、打って、走って。