◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日▽２回戦横浜―綾羽（１４日・甲子園）横浜（神奈川）は１点を追う４回から、２番手で来秋ドラフト上位候補の織田翔希（２年）がリリーフ。初球いきなり自己最速タイの１５２キロを計測し、聖地をどよめかせた。織田は１回戦の敦賀気比戦で７安打完封。甲子園大会での横浜の２年生による完封勝利は、７３年春のＶ腕・永川英植以来５２年ぶりで、夏では初の快挙となった。◆織田