当時、看護師として働いていた、のむ吉さん。ある日、職場で健康診断を受けることに…。レントゲン検査に向かったところ、担当医師からセクハラ被害を受けます。すぐに上司へ報告しますが、「厳重注意」だけで終わってしまい、モヤモヤを募らせます。そんな中、あまり接点のない職場仲間から声をかけられて…。セクハラ被害の実体験と、自分を守ることの大切さを描いた作品、のむ吉(@nomkich1)さんが描く、『健康診断で騙されそう