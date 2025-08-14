世界文化遺産の合掌造り集落で知られる岐阜県白川村で１４日、「二十歳を祝う会」が開かれ、浴衣やスーツ姿の男女１２人が、国重要文化財「旧遠山家住宅」前で久しぶりの再会を喜んだ。同村では雪深い１月を避け、お盆の帰省時期に同会を開催している。民法改正で成人年齢が１８歳となったため、２０２２年から対象者を「真の自立した大人」という意味を込めて「真成人」と呼んでいる。村内の養豚会社に勤務する女性（２０）