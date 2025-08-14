THE RAMPAGE武知海青（27）が14日、東京・京王百貨店新宿店で「アントニオ猪木デビュー65周年記念INOKI EXPO」（21日まで同所）オープニングイベントに出席した。同店7階で貴重な展示品を多数公開するほか、限定グッズの販売などを行う。同イベントのアンバサダーに就任し「プロレスラーとしてこういうイベントに出席するのが初めてなので、東京ドームで踊るよりも緊張しています」と笑いつつ「（アントニオ猪木さんは）僕が生ま