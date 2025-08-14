°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¡ª¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°?¾¾ËÜ·Ã?¤Î·ÝÌ¾¤Ç¥É¥é¥Þ¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢1997Ç¯)¤ÎÉ±Àî°¡µÝÌò¤ò±é¤¸¤¿42ºÐ½÷Í¥¤¬¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¤Î¤Á¤¤¤µ¤¯¤Æ¤ª¤ª¤­¤ÊHappy¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾ËÜè½½ï¡£2022Ç¯¤«¤é¿·³ã¸©¤Ø°Ü½»¤·¡¢¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¸þ¤«¤¦ÄÌ¶ÐÏ©¤Ë¤¢¤ë¿·³ã±ØÁ°¤Î¡ØNIIGATA¡Ù¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÄÌ¶Ð