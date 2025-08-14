１３日（日本時間１４日）の敵地・エンゼルス戦でドジャース・大谷翔平投手（３１）が二刀流でフル回転も救援陣が踏ん張れず５―６で逆転負け。４連敗を喫したドジャースはエンゼルス相手に６戦全敗となった。今季のドジャース―エンゼルスによる「フリーウエイシリーズ」はドジャースの６連敗で終わった。最大３点差あった試合でド軍３番手・ロブレスキが踏ん張れず。８回に逆転された。９回二死走者なしでスミスが中直に倒