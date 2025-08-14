ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１３日（日本時間１４日）、敵地アナハイムでのエンゼルス戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、初回に三塁打を放って１２試合連続安打をマークした。相手先発・ヘンドリックスのチェンジアップを右翼線を運び、一気に三塁に到達。続くベッツの左前適時打で先制のホームを踏み、マウンドに立つ自身を援護した。大リーグ公式Ｘは「大谷翔平は、少なくとも１９００年以来、先頭打者三塁打を放