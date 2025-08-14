ニュージーランドのラクソン首相がイスラエルのネタニヤフ首相を痛烈に批判した/Phil Walter/Getty Images（ＣＮＮ）ニュージーランドのラクソン首相は１３日、イスラエルのネタニヤフ首相について「正気を失っている」と述べ、イスラエルによるガザ占領計画は「全く受け入れられない」と強調した。ラクソン氏の発言は、自身の率いる保守連立政権がオーストラリア、英国、カナダに同調しパレスチナ国家を承認するかどうか検討する