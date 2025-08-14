スターゼン [東証Ｐ] が8月14日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比1.2％増の25.6億円となったが、通期計画の110億円に対する進捗率は23.3％となり、5年平均の26.4％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.1％→1.7％に悪化した。 株探ニュース