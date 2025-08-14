タレントつるの剛士（50）が14日にX（旧ツイッター）を更新。人気アニメ「聖闘士星矢」のオープニング主題歌「ペガサス幻想」やエンディング主題歌「永遠ブルー」などを歌った「NoB」こと歌手の山田信夫さん死去の報道を受け、追悼した。つるのは「『ペガサス幻想』をカバーさせていただき、『5 together！ゼンカイジャー』では一緒にレコーディングをさせていただき、そして"超英雄祭"では同じステージで歌わせていただきました。