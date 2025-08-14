ルージュアリスタ（牝２歳、美浦・宮田敬介厩舎、父コントレイル）は８月１７日の新潟４Ｒ（芝１８００メートル）でデビュー予定。１３日の最終追い切りでは５ハロン６８秒０―１１秒６で古馬３勝クラスを相手に併入した。母シャーラレイはデルマーオークス・米Ｇ１の覇者。宮田敬介調教師は「ゲート試験に合格後は放牧に出しましたが、一段階上がって戻ってきてくれました。トラブルなく乗り込めています。まだ緩急がつかない