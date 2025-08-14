片倉コープアグリ [東証Ｓ] が8月14日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は1.9億円の黒字(前年同期は1.2億円の赤字)に浮上して着地した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-1.1％→1.8％に改善した。 株探ニュース