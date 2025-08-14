昨年のファンタジーＳの勝ち馬で、６月２２日のしらさぎＳで８着だったダンツエラン（牝３歳、栗東・本田優厩舎、父ロードカナロア）は、ローズＳ（９月１４日、阪神・芝１８００メートル）に向かう。鞍上は２戦ぶりに主戦の団野大成騎手が務める。８月１３日に栗東トレセンに帰厩し、同１４日から馬場入りを開始している。